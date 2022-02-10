Кузбассовец украл около 100 тысяч у женщины, которая пострадала во время пожара
Житель Новокузнецка ограбил женщину, которая потеряла дом во время пожара. Он украл средства, которые удалось собрать на постройку нового жилища. Об этом сообщил «Царьград».
После пожара соседи и знакомые помогли пострадавшей семье. Они собрали им средства на первое время. Однако в один из дней женщина потеряла кошелек с картой и записанным пин-кодом от нее.
56-летний местный житель нашел кошелек, однако вместо того, чтобы обратиться в полицию, направился к банкомату и снял средства. Пострадавшая узнала об этом благодаря смс-уведомлению и обратилась в полицию. Злоумышленника удалось задержать довольно быстро. Потратить средства мужчина не успел.
«Согласно статье 227 Гражданского кодекса Российской Федерации „Находка“, нашедший вещь, в том числе денежные или платежное средства, гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.