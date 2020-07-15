Кузбассовец ограбил подростка после отказа в покупке алкоголя

По данным сайта «Дни.ру», мужчина попросил подростка купить ему алкоголь в ближайшем магазине, но парень отказался. «Получив отказ, он схватил подростка рукой за шею и забрал у него мобильный телефон, — рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Мать подростка обратилась в полицию. На злоумышленника завели уголовное дело.