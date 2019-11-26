Кузбасская пенсионерка полгода торговала героином умершего сына
79-летнюю кемеровчанку задержали весной 2019 года, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Полиция обнаружила при обыске в доме женщины 3,7 грамма героина.
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Как удалось выяснить следствию, после смерти сына, ранее судимого за незаконный сбыт наркотических средств, пенсионерка нашла в доме героин и решила сбывать его среди наркозависимых знакомых.
На суде пожилая жительница Кемерово признала свою вину. Вердикт ей был вынесен с учетом раскаяния, пожилого возраста и состояния здоровья.
«Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключили в прокуратуре.
Отмечается, что наказание пенсионерке «назначено ниже низшего предела», предусмотренного УК РФ за аналогичные преступления.