Кузбасская пенсионерка полгода торговала героином умершего сына

Пожилой жительнице Кемерово предстоит провести пять лет в колонии общего режима. Пенсионерку осудили за торговлю наркотиками. Она полгода продавала героин, принадлежавший умершему сыну.

79-летнюю кемеровчанку задержали весной 2019 года, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Полиция обнаружила при обыске в доме женщины 3,7 грамма героина.

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Как удалось выяснить следствию, после смерти сына, ранее судимого за незаконный сбыт наркотических средств, пенсионерка нашла в доме героин и решила сбывать его среди наркозависимых знакомых.

На суде пожилая жительница Кемерово признала свою вину. Вердикт ей был вынесен с учетом раскаяния, пожилого возраста и состояния здоровья.

«Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключили в прокуратуре.

Отмечается, что наказание пенсионерке «назначено ниже низшего предела», предусмотренного УК РФ за аналогичные преступления.