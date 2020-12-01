«Кушать хотел». Подозреваемый в убийстве 26 пенсионерок в Татарстане объяснился

В Татарстане правоохранители задержали мужчину, его подозревают в убийстве 26 бабушек. Следствие считает, что он девять лет назад душил своих жертв и похищал их имущество.

«Преступления длительное время оставались нераскрытыми, но расследование не приостанавливалось и постоянно продолжалась работа по установлению виновного лица», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

После задержания подозреваемый дал признательные показания. Он также заявил, что потерял счет своим жертвам, но знает о их большой количестве. Мужчина рассказал, что душил женщин, потому что так быстрее и для них, по его мнению, безболезненно. Тем не менее задержанный не смог объяснить, почему убитые были примерно одного возраста.

«Возле рынков смотрел, возле магазинов с сумками. Провожал их до дома. <…> Иногда звали, иногда напрашивался. Представлялся сотрудником управляющей компании. <…> Потом душил, накидывал руку со стороны спины, все. Держал до тех пор, пока не упадут», — рассказал подозреваемый следователю.

По его словам, первое убийство было совершено в 2010-11 году. Это было спонтанно, а сделал он это, потому что «кушать хотел». Также выяснилось, что он шел на преступление с целью ограбления. На вопрос сотрудника, можно ли было обойтись без убийств, он ответил: «Можно было, но я почему-то так не делал».

С помощью криминалистических экспертиз следователи смогли установить, что эти преступления совершил один человек. В ведомстве отметили, что напасть на след злоумышленника им удалось в ходе проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз. В итоге результаты совпали с данными 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, который был в базе. Известно, что он работал слесарем и в 2009 году был судим за кражу.

После того, как специалисты проведут еще одну экспертизу, суд изберет меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.