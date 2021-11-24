Курского врача приговорили к 12 годам колонии за убийство медсестры в красной зоне

Фатежский суд Курской области приговорил реаниматолога-анестезиолога местной ЦРБ к 12 годам колонии строгого режима за убийство медсестры-практикантки на выходе из красной зоны больницы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Его также обязали выплатить четыре миллиона рублей компенсации родителям погибшей 21-летней девушки.

Убийство произошло в Центральной районной больнице Фатежа в ночь на 27 марта 2021 года. Медсестру избили ногами, несколько раз ударили ножом и задушили в лифте на выходе из красной зоны. Подозрения пали на реаниматолога-анестезиолога медучреждения, где погибшая проходила практику. Она училась на четвертом курсе медицинского института.

СМИ тогда написали, что убийца мог быть пьяным или находиться под действием наркотиков — пьянки во время ночных дежурств случались в этой больнице часто, а главврач смотрел на происходящее сквозь пальцы. Никаких причин убивать девушку у реаниматолога не было.