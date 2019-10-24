Схватила нож голыми руками. Курская школьница рассказала, как спасла подругу от маньяка

Перцовый баллончик и опыт, полученный на тренировках по боксу. Школьница из Курской области применила свои навыки, чтобы спасти подругу от маньяка на темной улице поселка. От него пахло перегаром.

«Я не обращала внимания на его лицо. От него пахло перегаром. Он ничего не сказал, когда схватил подругу. Я побежала за ними, у меня был с собой перцовый баллончик. Я увидела нож у горла и схватилась за него, чтобы убрать в сторону, в этот момент он дернул нож», — рассказала школьница. Ее слова привел сайт издания «Подъем».

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Происшествие случилось на темных улицах поселка Свобода в Золотухинском районе Курской области. Девушки возвращались с тренировки по боксу, когда на них напал вооруженный ножом неизвестный. Его намерения были понятны: оттащить девушек в безлюдное место и надругаться над ними. Планы злоумышленника были сорваны отважной девушкой, которая дала отпор маньяку.

Школьница получила рваные раны рук: она порезалась о нож маньяка, защищая подругу. Другая девушка отделалась легкими ранами на предплечье.

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Местные жители рассказали, что после этого случая боятся отпускать своих детей на улицы. Многие подчеркнули, что вечером улицы поселка небезопасны: здесь в принципе отсутствует освещение. Местные власти пообещали устранить эту проблему. Соответствующие распоряжения уже получили коммунальщики.