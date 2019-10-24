Схватила нож голыми руками. Курская школьница рассказала, как спасла подругу от маньяка
«Я не обращала внимания на его лицо. От него пахло перегаром. Он ничего не сказал, когда схватил подругу. Я побежала за ними, у меня был с собой перцовый баллончик. Я увидела нож у горла и схватилась за него, чтобы убрать в сторону, в этот момент он дернул нож», — рассказала школьница. Ее слова привел сайт издания «Подъем».
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Происшествие случилось на темных улицах поселка Свобода в Золотухинском районе Курской области. Девушки возвращались с тренировки по боксу, когда на них напал вооруженный ножом неизвестный. Его намерения были понятны: оттащить девушек в безлюдное место и надругаться над ними. Планы злоумышленника были сорваны отважной девушкой, которая дала отпор маньяку.
Школьница получила рваные раны рук: она порезалась о нож маньяка, защищая подругу. Другая девушка отделалась легкими ранами на предплечье.
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Местные жители рассказали, что после этого случая боятся отпускать своих детей на улицы. Многие подчеркнули, что вечером улицы поселка небезопасны: здесь в принципе отсутствует освещение. Местные власти пообещали устранить эту проблему. Соответствующие распоряжения уже получили коммунальщики.