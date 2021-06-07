Тело курсанта Орловского института МВД РФ обнаружили в общежитии. По предварительным данным, молодого человека могла убить его сокурсница. Девушку задержала полиция.

О ЧП сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. По его словам, сокурсница могла расправиться с юношей из личной неприязни. Подозреваемая задержана. С ней проводятся следственные действия.

Погибший учился на втором курсе. По предварительной информации, его зарезали, так как на его теле обнаружены ножевые ранения, уточнил ТАСС. Точная причина смерти курсанта будет установлена после экспертизы.

На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

По данным kp.ru, погибший был родом из Афганистана. Подозреваемая — его землячка.

В конце марта двое студентов Сахалинского госуниверситета погибли в общежитии из-за удара током от неисправного водонагревателя. По факту трагедии СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.