Курильщик из Ижевска сжег квартиру недовольной соседки и убил ее

Житель Ижевска зарезал соседку и поджег ее квартиру после того, как пожилая женщина сделала ему замечание из-за курения в подъезде. Об этом сообщило управление СК РФ по Удмуртии.

Следствием было установлено, что 45-летний мужчина, распивавший у себя дома спиртные напитки, решил выйти в подъезд, чтобы покурить. В этот момент его заметила 72-летняя соседка. Пожилая женщина сделала ему замечание, на что тот достал нож и нанес пенсионерке несколько ударов. Он попытался скрыть следы преступления, затащив тело женщины в ее квартиру, которую поджег.

Инцидент произошел в доме на улице Гагарина в Ижевске в конце января 2019 года. Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство» и приговорил к восьми годам и 11 месяцам колонии строгого режима.

В Новосибирске ранее завели уголовное дело на местного жителя, который поджег листовки, расклеенные в лифте жилого дома, а после этого совершил кражу детского велосипеда, который соседи оставили в подъезде. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.