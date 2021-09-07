Курганцы пять раз пытались угнать машину

Жители Курганской области угнали машину и были задержаны в Челябинске. До этого они пытались угнать машину еще четыре раза. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт УМВД России по региону.

Уточняется, что это были двое пьяных и ранее судимых мужчины. Они пытались угнать четыре разных автомобиля, но ни один не смогли завести. На пятый раз им это удалось, так как в машине были ключи.

Позже поехали в Челябинск, где попали в ДТП и были задержаны. Сейчас они задержаны. Им грозит до семи лет тюрьмы.