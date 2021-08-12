Курганцу вернули похищенных овец, но в виде мяса

У жителя Альменевского района Курганской области украли овец. Пропажу вернули хозяину, однако в виде мяса. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областного УМВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемых в совершении хищения и задержали их. Дома у граждан обнаружено мясо убитых овец, оно изъято и возвращено владельцу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Двое местных жителей похитили трех овец ночью 11 августа. Животных вывезли в лес на мотоцикле, и там разделали на мясо. Хозяин обнаружил пропажу утром. Он пришел на место разделки животных и сообщил о случившемся в полицию.

Материальный ущерб составил 17 тысяч рублей. Против похитителей завели уголовное дело. Им грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.