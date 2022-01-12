Курганца задержали на кражи трех тонн рельс в Ленобласти

Жителя Кургана задержали при попытке украсть три тонны рельс на станции Фрезерная в Ленинградской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«62-летний житель города Курган на станции Фрезерная Ленинградской области, погрузив разрезанные куски стальных рельс в личный автомобиль, попытался доставить три тонны стали в пункт приема черного металла», — говорится в сообщении.

На мужчину возбудили уголовное дело. Его могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет. Сейчас злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.