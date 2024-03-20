Криминал 20 марта 2024, 11:52 Курганца осудили за кражу денег с карты

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Жителя Курганской области осудили за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на на сайт Варгашинского районного суда.

На счету мужчины сразу несколько преступлений. Сначала он влез в чужой дом и пытался обокрасть его, но ничего не вышло. Тогда он украл чужой телефон и перевел себе с его помощью деньги с карты жертвы.

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Суд приговорил курганца к 6,5 года колонии особого режима.

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