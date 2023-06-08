Криминал 08 июня 2023, 17:17 Курганца осудили на 15 лет за убийство пенсионера

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В Курганской области вынесли приговор жителю села Майка, которого признали виновным в убийстве беспомощного пенсионера. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

В октябре прошлого года мужчина пришел в дом к 78-летнему пенсионеру. Она забил хозяина до смерти руками, ногами и различными предметами. Убив беспомощного пожилого человека, он вынес из его дома оружие и патроны.

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Мужчину признали виновным в убийстве и осудили на 15 лет колонии строгого режима.

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