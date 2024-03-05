Криминал 05 марта 2024, 15:26 Курганца будут судить за жестокое убийство женщины 26-летней давности

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Курганца, который сидит в тюрьме, будут судить за еще одно преступление, которое он совершил в 1998 году. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Находясь в колонии, он в прошлом году написал явку с повинной. Мужчина рассказал, что жестоко убил 37-летнюю женщину несколькими ударами молотка, а потом спрятал тело в канализационный колодец. Погибшую нашли спустя сутки, а убийца долгое время оставался неизвестным.

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Уголовное дело по статье «Убийство» уже отправили в суд, в ближайшее время должны вынести решение.

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