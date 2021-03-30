Курганского подростка заподозрили в стрельбе по автобусам

В Кургане задержали 14-летнего подростка, которого заподозрили в стрельбе по автобусам из пневматического пистолета. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По версии следствия, находясь в квартире знакомого, молодой человек стрелял из пневматики по маршрутным автобусам. В первом случае обошлось без пострадавших. На второй раз выстрелы повредили стекло, а осколки попали одному из пассажиров в глаз. Подростка задержали. Возбуждено уголовное дело.