Курганского маньяка, нападавшего на женщин с ножом, задержали

Следователи из Кургана смогли задержать злоумышленника, который нападал на женщин ножом в ноябре и декабре 2020 года. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По версии следователей, злоумышленник надевал маску и нападал на одиноких прохожих женщин в безлюдных местах. Мужчина, угрожая ножом, забирал имеющиеся ценности. Одну из жертв задержанный изнасиловал.

Против него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия», «Изнасилование» и «Насильственные действий сексуального характера».