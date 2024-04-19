19 апреля 2024, 10:39
Курганского экс-чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот
Курганского экс-чиновника Герштанского осудят за некачественное жилье для сирот
В Кургане будут судить экс-директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского. Предположительно, он принял некачественные квартиры для сирот, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на данные в картотеке суда.
По данным издания, Курганский городской суд принял материалы уголовного дела против Герштанского о превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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Журналисты уточнили, что бывшего чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот в городах Катайске и Щучье.
При этом в курганском горсуде ранее приступили к изучению уголовного дела Герштанского по нарушениям с квартирами для сирот в Сафакулевском и Петуховском районах.
Герштанского обвинили в принятии на баланс Курганской области жилья для сирот, которое не соответствует санитарно-техническим требованиям. Экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии.
Ранее в Сахалинской области суд приговорил сотрудницу администрации к пяти годам заключения условно. Она превысила должностные полномочия при выделении детям-сиротам жилья по найму.
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