Криминал 19 апреля 2024, 10:39 Курганского экс-чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот Курганского экс-чиновника Герштанского осудят за некачественное жилье для сирот Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

Читать 360tv в

В Кургане будут судить экс-директора областного департамента земельных и имущественных отношений Михаила Герштанского. Предположительно, он принял некачественные квартиры для сирот, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на данные в картотеке суда.

По данным издания, Курганский городской суд принял материалы уголовного дела против Герштанского о превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Реклама

Журналисты уточнили, что бывшего чиновника осудят за приемку некачественного жилья для сирот в городах Катайске и Щучье.

При этом в курганском горсуде ранее приступили к изучению уголовного дела Герштанского по нарушениям с квартирами для сирот в Сафакулевском и Петуховском районах.

Герштанского обвинили в принятии на баланс Курганской области жилья для сирот, которое не соответствует санитарно-техническим требованиям. Экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Ранее в Сахалинской области суд приговорил сотрудницу администрации к пяти годам заключения условно. Она превысила должностные полномочия при выделении детям-сиротам жилья по найму.