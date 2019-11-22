Курганский пенсионер забил супругу до смерти

По данным информагентства, убийство произошло в ночь на 18 ноября. Пенсионер жестоко избил свою 80-летнюю жену. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. «Утро.ру» рассказало, что труп убитой супруги сельчанин спрятал в кладовке, где его и нашли родственники. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.