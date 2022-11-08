Курганский пенсионер случайно выстрелил в приятеля из охотничьего ружья | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 23:19 Курганский пенсионер случайно выстрелил в приятеля из охотничьего ружья

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Житель Курганской области по неосторожности выстрелил в пенсионера. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В полиции уточнили, что у 59-летнего местного жителя в машине разрядилось ружье. В 66-летнего приятеля он выстрелил случайно.

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Потерпевший получил проникающее ранение, уточнили в ведомстве. Сейчас он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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