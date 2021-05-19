Курганец убил соседа через неделю после выхода из тюрьмы

Жителя Курганской области обвинили в убийстве соседа гвоздодером. За неделю до этого он вышел из тюрьмы. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

Уточняется, что мужчина пришел к соседу домой в состоянии опьянения. Между ними возник конфликт. «В ходе возникшего конфликта мужчина совершил убийство хозяина дома, используя в качестве орудий преступления металлический гвоздодер и нож, взятые на месте происшествия», — рассказали в СК. После преступления мужчина скрылся, но его задержали. Заведено уголовное дело.