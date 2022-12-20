20 декабря 2022, 14:38
Курганец получил срок за избиение медика страйкбольным пистолетом
Суд признал виновным жителя Кургана, который избил сотрудника скорой помощи страйкбольным пистолетом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пострадавшего.
Происшествие случилось, когда медик приехал на вызов к ребенку злоумышленника. Между мужчинами возник конфликт, в результате отец пациента напал на медработника, а также принялся угрожать ему убийством.
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Во время совершения преступления курганец был пьян. Его приговорили к полутора годам тюрьмы. Пресс-служба Курганского городского суда уточнила, что сторона обвиняемого подала апелляцию.
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