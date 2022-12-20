Криминал 20 декабря 2022, 14:38 Курганец получил срок за избиение медика страйкбольным пистолетом

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Суд признал виновным жителя Кургана, который избил сотрудника скорой помощи страйкбольным пистолетом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пострадавшего.

Происшествие случилось, когда медик приехал на вызов к ребенку злоумышленника. Между мужчинами возник конфликт, в результате отец пациента напал на медработника, а также принялся угрожать ему убийством.

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Во время совершения преступления курганец был пьян. Его приговорили к полутора годам тюрьмы. Пресс-служба Курганского городского суда уточнила, что сторона обвиняемого подала апелляцию.

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