Курганец пять лет скрывался от правосудия «среди гробов». Видео

Правоохранители задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он пять лет находился в федеральном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области

Нарушителя закона удалось найти в городе Щучье 9 апреля. Его задержали сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения «Гром» УМВД России по Курганской области.

Подозреваемый пять лет скрывался от полиции — его объявили в федеральный розыск. Вместе с сообщником, они причинили тяжкие телесные повреждения своему соотечественнику, жителю города Щучье. Из-за этого мужчина сильно пострадал и до сих пор проходит лечение.

После нападения следователи МО МВД России «Щучанский» возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Одного из нападавших задержали сразу, сейчас он отбывает наказание в колонии. Второй смог скрыться, и его мать, чтобы запутать следствие, написала заявление об исчезновении сына.

Скрывшегося мужчину продолжали разыскивать все это время. 9 апреля правоохранители получили информацию о том, где он может находиться в данный момент. В результате подозреваемого удалось задержать — он прятался в офисе ритуального агентства, владельцем которого является его мать.

По статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемого могут арестовать на срок до 12 лет. Отмечается, что он уже был ранее судим — за мошенничество.