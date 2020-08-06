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    06 августа 2020, 17:03

    Курганец избил и изнасиловал пенсионерку

    Дарья Морозова

    Житель Целинного района Курганской области избил лопатой 80-летнюю женщину и изнасиловал ее. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Курганской области.

    По данным следствия, злоумышленник пробрался в ее дом ночью.

    «Используя с целью подавления возможного сопротивления взятую на месте происшествия лопату, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по голове и телу, после чего совершил изнасилование последней», — рассказали в ведомстве.

    Мужчину поймали родственники пострадавшей и задержали до приезда полиции. Пенсионерке оказали первую помощь. Заведено уголовное дело об изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровья.

    Новости SMI.FM