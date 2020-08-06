Курганец избил и изнасиловал пенсионерку

По данным следствия, злоумышленник пробрался в ее дом ночью.

«Используя с целью подавления возможного сопротивления взятую на месте происшествия лопату, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов по голове и телу, после чего совершил изнасилование последней», — рассказали в ведомстве.

Мужчину поймали родственники пострадавшей и задержали до приезда полиции. Пенсионерке оказали первую помощь. Заведено уголовное дело об изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровья.