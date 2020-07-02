Курьеры Delivery Club и «Яндекс.еды» устроили массовую драку. Компании это удивило

Очевидцы засняли массовую драку курьеров Delivery Club и «Яндекс.еды». Схватка доставщиков проходила на парковке недалеко от «Макдональдса» на северо-западе Москвы. Там 30 человек с зелеными и желтыми рюкзаками нападали друг на друга.

Свидетели драки сначала вызвали полицию. При виде ее курьеры разбежались, но когда правоохранители скрылись с горизонта, участники столкновения продолжили выяснять отношения. В больницу с жалобами на травмы никто не обращался. А в Delivery Club уже прокомментировали случившееся.

«Мы удивлены этой ситуации, потому что курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации, нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту», — говорится в комментарии Delivery Club.

О том, что курьеры чаще помогают друг другу, чем наоборот, сказал и представитель компании «Яндекс.Еда». Все, кто доставляют еду «плотно общаются, работают бок о бок», между ними нет «антагонизма». Однако проверка в «Яндексе» уже началась.

«Служба безопасности уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры», — рассказал представитель компании руководитель PR-проектов Елена Новикова.

Ранее в Сети уже появлялись кадры, где два курьера из разных компании дерутся, но тогда все происходило в центре Москвы в районе станции метро «Кузнецкий Мост». Правда потом выяснилось, что этот ролик был фэйком.