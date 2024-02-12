Криминал 12 февраля 2024, 12:45 Курьеров, укравших 50 млн рублей у пожилой пары, арестовали в Москве Суд в Москве арестовал четырех курьеров, обманувших пенсионера на 50 млн рублей РИА «Новости»

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Суд в Москве заключил под стражу четверых криминальных курьеров, которые украли порядка 50 миллионов рублей у пожилой супружеской пары. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры

По информации ведомства, 80-летнему москвичу пришло сообщение в мессенджер о том, что мошенники попытались украсть деньги с его счета, однако сотрудники спецслужб пресекли преступление и перевод на 700 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства его попросили связаться с правоохранителями.

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Испуганный мужчина начал общение с якобы представителями силовых структур и банка. Аферисты предоставляли липовые доказательства борьбы с мошенниками: присылали документы, подтверждающие их полномочия и законность действий.

Мужчина поверил им, поэтому последовал их указаниям. В течение недели вместе с супругой он снимал в банках различные суммы со своих счетов и передавал курьерам, называя кодовые слова. Пенсионер думал, что таким образом спасает свои сбережения. Сумма общего ущерба составила более 49,9 миллиона рублей.

«При координирующей роли прокуратуры „криминальные курьеры“ были установлены и задержаны, им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Москве знакомая украла у пенсионерки драгоценности на 270 тысяч рублей.