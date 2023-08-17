Криминал 17 августа 2023, 12:22 Курьера в Москве задержали из-за хищения более 900 тысяч рублей у пенсионерки Работающего на мошенников курьера задержали в Москве за обман пенсионерки на 901 тыс. руб. РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве телефонные мошенники с помощью курьера трижды вытянули из пенсионерки денежные средства. Общая сумма ущерба составила 901 тысячу рублей. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, пожилой женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника банка. Он сообщил, что что с ее счета пытаются списать денежные средства. Для того, чтобы обезопасить его, женщине посоветовали оформить кредит и внести сумму.

Реклама

Пенсионерка доверилась злоумышленникам и оформила три кредита. После получения денежных средств женщина отдала их курьеру. Общая сумма превысила 901 тысячу рублей.

Позже москвичка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли 55-летнего курьера. При себе он оставил только часть денежных средств, остальное отдал организаторам схемы.

«Возбуждено дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России („Мошенничество“). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сотрудники МВД устанавливают его соучастников», — говорится в сообщении МВД.

Ранее москвичка отдала мошенникам почти 20 миллионов рублей.