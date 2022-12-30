Криминал 30 декабря 2022, 15:39 Курьера телефонных мошенников ограбили в Хабаровске

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Курьер телефонных злоумышленников по стечению обстоятельств сам стал жертвой ограбления в Хабаровске. Банда молодых парней ограбила его на 450 тысяч рублей, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Курьер забрал у пенсионерки 450 тысяч рублей на адвоката для ее дочери, которая якобы попала в неприятную ситуацию. Банда грабителей заранее узнала о том, что их приятель подрабатывает на мошенников, и решила наживиться.

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Дождавшись его после получения денег от пожилой женщины, четверо молодых парней избили курьера и отобрали все деньги.

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