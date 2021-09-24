Курьера с 10 кг наркотиков поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 29-летнего мужчину, в фургоне которого оказалось около 10 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

При досмотре машины полицейские нашли пакеты с амфетамином, кокаином, гашишем, мефедроном и другими наркотиками. Они были расфасованы и подготовлены для раскладки по тайникам. Отмечается, что задержанный занимался развозом и закладками запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.