Курьера, пытавшегося изнасиловать клиентку уволят
Женщина заказала еду через приложение Delivery Club. Приехавший курьер попытался изнасиловать клиентку, сообщило ИА «Невские новости».
Гражданин Узбекистана привез еду девушке, сделавшей заказ через Delivery Club. Мужчина набросился на женщину и попытался ее изнасиловать. Все произошло в квартире у потерпевшей. Злоумышленника удалось оперативно задержать.
В пресс-службе компании рассказали, что с преступником расторгнут договор. По информации компании, сейчас ее представители сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют им все необходимые данные. Также организация находится и на связи с потерпевшей заказчицей еды. В пресс-службе отметили, что они готовы ей полностью оказать поддержку. Компания подчеркнула, что сделает все для избежания подобных инцидентов.