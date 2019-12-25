Курьера, пытавшегося изнасиловать клиентку уволят

Гражданин Узбекистана привез еду девушке, сделавшей заказ через Delivery Club. Мужчина набросился на женщину и попытался ее изнасиловать. Все произошло в квартире у потерпевшей. Злоумышленника удалось оперативно задержать.

В пресс-службе компании рассказали, что с преступником расторгнут договор. По информации компании, сейчас ее представители сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют им все необходимые данные. Также организация находится и на связи с потерпевшей заказчицей еды. В пресс-службе отметили, что они готовы ей полностью оказать поддержку. Компания подчеркнула, что сделает все для избежания подобных инцидентов.