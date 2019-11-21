Курьера обстреляли рядом с аэропортом Кольцово и похитили у него 30 миллионов рублей

Сегодня, 21 ноября, в Екатеринбурге около 20:00 по местному времени группа неизвестных напала на курьера и, угрожая огнестрельным оружием, похитила 30 миллионов рублей. В результате курьер получил ранения. Грабители скрылись на джипе.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ведется расследование преступления.

По некоторым данным сегодня вечером в аэропорт Кольцово должен был прилететь генпрокурор России Юрий Чайка. На 22 ноября у него назначен выездной личный прием бизнесменов.

Отмечается, что похожее преступление уже было на парковке аэропорта Кольцово в апреле этого года. В прошлый раз нападение совершили на группу людей с 20 миллионами черного нала, который они собирались перевезти в Москву. Грабители были в масках.

Кроме того, в сентябре 2018 года на проспекте Космонавтов обстреляли иномарку, которая перевозила 32 миллиона рублей. Деньги принадлежали Самвелу Мартиросяну, бизнесмену, который обналичивает и обслуживает торговцев «Таганского ряда».