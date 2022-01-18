Курьера-мошенника, выманившего 200 тысяч рублей у пенсионерки, поймали в Орехово-Зуеве

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу задержали жителя Тверской области, который обвиняется в хищении денежных средств у пожилых граждан путем мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полиция установила, что мужчина позвонил 82-летней пенсионерке, представился ее внуком и попросил 200 тысяч рублей на лечение. Деньги он попросил передать другу, который позже приехал и забрал их. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули.

Полиция задержала ранее судимого мужчину, который признался, что знал о противоправном характере своих действий. Он рассказал, что по преступной схеме он приезжал к пенсионерам за деньгами и передавал их сообщнику.

Следствие соединило пять аналогичных дел в одно производство, задержанному предъявили обвинение по всем эпизодам. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что сиделка украла у 96-летней пенсионерки из Подмосковья 800 тысяч рублей.