Криминал 28 декабря 2023, 15:21 Курьера, доставлявшего дорогой телефон, избили и ограбили на юго-востоке Москвы Полиция задержала трех подозреваемых в избиении курьера на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двух мужчин и девушку, подозреваемых в разбойном нападении на курьера в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Во время расследования выяснилось, что задержанная оформила заказ на покупку электронного устройства с доставкой на дом. Указанный ею адрес на Совхозной улице стал местом засады. злоумышленники напали на 34-летнего доставщика, залили его газового баллончика и отобрали рюкзак с дорогим смартфоном и личными вещами. Ущерб составил 178 тысяч рублей.

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В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о разбое. Им предъявили обвинения и заключили под стражу.

Несколько дней назад мужчина избил молодого человека в московском метро. Нападавшего могут привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях.