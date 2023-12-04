Криминал 04 декабря 2023, 12:43 Курьера аферистов задержали в Москве с похищенными миллионами Полиция задержала в Москве курьера мошенников с похищенными 3,5 млн рублей РИА «Новости»

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В Москве сотрудники ППС задержали 18-летнего курьера мошенников с похищенными у жительницы 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным ведомства, 23-летней москвичке позвонили и сообщили, что ее личными данными завладели неизвестные и для сохранности денег ей необходимо перевести средства на «безопасные счета». Сначала она перевела 179 тысяч рублей, а затем вспомнила про семейные сбережения из сейфа. Женщина отдала их курьеру. Но тот не успел доехать до своих работодателей, так как его задержала полиция.

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о мошенничестве. Подозреваемого заключили под стражу. Деньги изымут и вернут хозяйке.

Ранее жительница Одинцова обратилась в полицию из-за хищения крупной суммы. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого заподозрили в мошенничестве.