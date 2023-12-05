Криминал 05 декабря 2023, 17:57 Курьер стал фигурантом уголовного дела из-за участия в обмане москвички Курьера обвинили в мошенничестве за участие в обмане москвички на 295 тыс. руб. РИА «Новости»

Читать 360tv в

Курьер в Москве принял участие в мошеннической схеме и стал фигурантом уголовного дела. Мужчине выдвинули обвинение за соучастие в преступлении. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 27-летний мужчина приехал в столицу на заработки. Он разместил в одном из каналов в Telegram свое резюме. Почти сразу с ним связался «работодатель», предложив должность курьера.

Реклама

Он объяснил, что его компания сотрудничает с банком. От соискателя потребуется ездить по назначенным местам и забирать деньги у людей. Полученные средства нужно переводить на различные счета. По договору он должен был получать 2,5% от принятой суммы.

Мужчина по указанию афериста отправил свое фото. Далее тот направил ему первый адрес. При этом от обвиняемого требовали предоставлять отчет о каждом шаге.

Подъезжая к нужному месту, фигурант получил от «руководителя» фото документа сотрудника банка с его лицом, но вымышленными анкетными данными. Это удостоверение он должен был предоставлять жертвам при встрече.

Получив описание жертвы, обвиняемый подошел к подъезду, его ждали. По указанию соучастников он назвал ей кодовое слово и отдал заранее полученный от «руководителя» документ «о декларировании денег и помещении их в сейфовую ячейку». Женщина передала ему 295 тысяч рублей, после чего курьер уехал.

«Деньги он перевел на счета соучастников, а девять тысяч рублей оставил себе в качестве оплаты за криминальные услуги курьера», — заявили в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение в совершении мошенничества. Дело на контроле у прокуратуры.

Ранее псевдомастера латунных изделий в Москве обвинили в мошенничестве на миллион рублей.