05 декабря 2023, 17:57
Курьер стал фигурантом уголовного дела из-за участия в обмане москвички
Курьера обвинили в мошенничестве за участие в обмане москвички на 295 тыс. руб.
Курьер в Москве принял участие в мошеннической схеме и стал фигурантом уголовного дела. Мужчине выдвинули обвинение за соучастие в преступлении. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительной информации, 27-летний мужчина приехал в столицу на заработки. Он разместил в одном из каналов в Telegram свое резюме. Почти сразу с ним связался «работодатель», предложив должность курьера.
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Он объяснил, что его компания сотрудничает с банком. От соискателя потребуется ездить по назначенным местам и забирать деньги у людей. Полученные средства нужно переводить на различные счета. По договору он должен был получать 2,5% от принятой суммы.
Мужчина по указанию афериста отправил свое фото. Далее тот направил ему первый адрес. При этом от обвиняемого требовали предоставлять отчет о каждом шаге.
Подъезжая к нужному месту, фигурант получил от «руководителя» фото документа сотрудника банка с его лицом, но вымышленными анкетными данными. Это удостоверение он должен был предоставлять жертвам при встрече.
Получив описание жертвы, обвиняемый подошел к подъезду, его ждали. По указанию соучастников он назвал ей кодовое слово и отдал заранее полученный от «руководителя» документ «о декларировании денег и помещении их в сейфовую ячейку». Женщина передала ему 295 тысяч рублей, после чего курьер уехал.
«Деньги он перевел на счета соучастников, а девять тысяч рублей оставил себе в качестве оплаты за криминальные услуги курьера», — заявили в ведомстве.
Мужчине предъявили обвинение в совершении мошенничества. Дело на контроле у прокуратуры.
Ранее псевдомастера латунных изделий в Москве обвинили в мошенничестве на миллион рублей.
Прокуратура РФ
Мошенничество
Кражи
Москва 2023
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