Криминал 05 мая 2023, 23:09 Курьер-мошенник из Кургана ограбил 87-летнего пенсионера

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Полицейские Кургана задержали мошенника, который обманным путем украл деньги у пенсионера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт УМВД России по Курганской области.

Как установили следователи, 87-летнему пенсионеру позвонили злоумышленники. Они рассказали, что его сын якобы попал в аварии. Пенсионер, испугавшись, передал курьеру крупную сумму денег. Лишь после этого он позвонил своему сыну и понял, что его обманули. Спустя время полицейские задержали мошенника, который выполнял роль курьера.