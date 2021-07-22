Курьер из Казани вызвал полицию, увидев просьбу о помощи на купюре

Курьер из Казани получил от девушки тысячную купюру. На ней была написана просьба о помощи. После этого курьер вызвал полицию. Об этом сообщили Nation News.

Доставщик привез заказ в одну из квартир. Девушка, которая получала заказ, расплатилась с ним тысячной купюрой. На ней было написано предупреждение о том, что ей угрожают оружием. Курьер среагировал и позвонил оперативникам. Полицейские прибыли к жилому комплексу. На данный момент следователи разбираются в ситуации. Они пытаются попасть в квартиру.