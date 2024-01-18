Эксклюзив 18 января 2024, 15:15 Кубинец попытался зарезать земляка в Подмосковье и попал на видео СК: гражданин Кубы четыре раза ударил ножом своего земляка в Московской области

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Следственный комитет по Московской области завел дело на 36-летнего гражданина Кубы после его нападения с ножом на земляка в деревне Щемилово Богородского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Около подъезда одного из многоквартирных домов 16 января мужчина тепло поприветствовал 29-летнего собеседника, после чего неожиданно выхватил нож и нанес не менее четырех ударов в область туловища. Кадры нападения появились в распоряжении «360».

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Следователи завели дело по статье о покушении на убийство. По предварительной причине, конфликт возник из-за долга пострадавшего перед знакомым.

Раненый кубинец сумел оказать сопротивление и обратился в больницу, медики оказывают ему помощь. Подозреваемого доставили в следственный отдел, с ним работают правоохранители.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант получил три года колонии после нападения с ножом на местного жителя.