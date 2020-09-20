Кубанского полицейского заподозрили в смертельном ДТП

Девушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Краснодарском крае. В убийстве 16-летней жительницы заподозрили полицейского, на которого завели уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД РФ по городу Краснодару. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 16-летней девушки, сопряженном с оставлением места ДТП», — привело РИА «Новости» сообщение СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сама авария произошла 19 сентября в станице Старокорсунской. По данным следователей, водитель Kia Rio сбил девушку на пешеходном переходе на Красной улице. При этом он не снизил скорость и не стал уступать дорогу. На место прибыли медики скорой помощи. Несмотря на усилие врачей, девушка скончалась, не доехав до больницы.

После ДТП водитель легковушки скрылся. Сейчас с подозреваемым работает следователь, выясняющий все обстоятельства. Специалистам предстоит повести судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому полицейскому.