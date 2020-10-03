Кубанский полицейский выстрелил в ногу пьяному дебоширу. Видео

Конфликт с сотрудником полиции в Краснодарском крае закончился для пьяного дебошира выстрелом в ногу. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как на вооруженного правоохранителя идет мужчина, который возмущен, что на него направили пистолет. Полицейский предупредил, что он сейчас откроет огонь, но дебошира это не остановило, и он продолжил наступать. Первый предупредительный выстрел нападающего не остановил и он продолжил наступать. После этого полицейский выстрелил три раза и наступавший на него мужчина упал. После этого сотрудник правоохранительных органов подошел к свидетелям происшествия и потребовал тишины.

В краевом главке МВД уточнили, что конфликт произошел в кафе. Сначала в полицию обратился местный житель, который пожаловался, что его дочь там избили. Когда правоохранители прибыли на место, один из дебоширов попытался отобрать у полицейского табельное оружие и угрожал расправой.

«В соответствии с федеральным законом „О полиции“ правоохранитель произвел несколько предупредительных выстрелов, на что злоумышленник не отреагировал. После чего полицейский произвел выстрел и ранил нападавшего в ногу», — привел сообщение ведомства ТАСС.

На месте задержали двоих ранее судимых мужчин. Раненого доставили в больницу. Против одного из участников конфликта завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд постановил взять его под стражу. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».