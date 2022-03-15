Кубанские полицейские поймали подозреваемого в краже драгоценностей из храма

Правоохранители задержали 58-летнего жителя Краснодарского края, которого заподозрили в краже. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к полицейским обратился настоятель храма в станице Зассовской. Он заявил о краже ювелирных украшений, которые прихожане оставили в качестве пожертвований. Сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей. Подозреваемого поймали в Адыгее. Он признался, что приехал в станицу в гости к своему знакомому и решился на кражу. Возбуждено уголовное дело.