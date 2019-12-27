Кубанские мошенники лечили варикоз россиян подушками

Сотрудники полиции задержали на Кубани трех сотрудников медицинских центров по подозрению в мошенничестве. Они предлагали пациентам с варикозом лечить болезнь матрацами и подушками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2018 году сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность медцентров в Сочи и Краснодаре. Тогда лжемедики «помогли» более двум тысячам человек. Общий причиненный ущерб оценили в сумму более 50 миллионов рублей.

«В рамках предварительного расследования <…> установлены и задержаны еще трое подозреваемых в мошенничестве», — цитирует Волк РИА «Новости».

По данным следователей, мошенники предлагали россиянам пройти бесплатную диагностику, проверить сосуды и получить консультацию флеболога. Как правило, они не имели необходимого образования осматривали граждан на аппарате, который не предназначался для диагностики.

«Затем потерпевших убеждали в необходимости срочного специального лечения. Введенные в заблуждение граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приобретали рекомендованные злоумышленниками комплекты изделий, оформляя кредитные договоры», — продолжила Волк.

Правоохранители разговаривали с врачами, которые заверили, что матрацы и подушки с микросферами внутри никак не могут вылечить варикозное расширение вен.

В итоге мошенников задержали и заключили под стражу. Следствие полагает, что пострадавшими от их действий стали более 200 человек. Задержанные нанесли ущерб на общую сумму 18 миллионов рублей.