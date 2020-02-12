Кубанец убил семью и поджег ее дом за отказ покупать мясо. Теперь его будут судить
Убийство произошло вечером 24 февраля 2014 года. Как выяснили следователи, мужчина приехал в село Суворовское Краснодарского края и решил продать мясо семье. Женщина впустила торговца во двор и ушла, оставив его с мужем. Тот не захотел покупать мясо, завязалась ссора, которая переросла в драку.
«В этот момент с целью оказания помощи супругу во двор вышла женщина, при этом с собой она взяла топор. Обвиняемый, увидев хозяйку дома, выхватил у нее топор и нанес им один удар в область головы мужчины, отчего тот упал на землю. После этого злоумышленник нанес один удар топором в область супруги пострадавшего», — сообщили в пресс-службе краснодарского СК.
Оба супруга скончались не сразу, и злоумышленник продолжал наносить им удары топором по головам, пока они не перестали подавать признаки жизни. Потом торговец занес тела в дом, снял с мужчины ювелирные украшения и, чтобы скрыть следы преступления, поджег помещение.
Следователи рассказали, что из-за пожара и похищения улик подозреваемого долго не могли установить. Благодаря экспертизам и опросу свидетелей на убийцу удалось выйти в 2018 году, его задержали. В том же году он напал на полицейского, ударив его по голове кулаком, пока сидел в камере за административное нарушение.
Мужчина обвиняется в убийстве двух человек, краже ювелирных изделий, поджоге дома и применении насилия в отношении полицейского. Следователи рассказали, что собрали достаточно доказательств против обвиняемого и передали дело в суд.