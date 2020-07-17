Судебное заседание по делу мэра Саягоногорска, которого подозревают в пьяном вождении, перенесли. Это сделано по просьбе самого Михаила Валова. В беседе с «360» он заявил о своей невиновности.

«Ситуация действительно сложная. Кто-то очень сильно хочет опорочить мое имя. Исходя из того, как это все было представлено… Я думаю, умные люди в городе сделают выводы», — сказал он.

По его словам на следующее слушание, которое пройдет 24 июля, придут его лечащий врач и нарколог. Из их показаний должно стать понятно, справедливы ли обвинения. Они расскажут о препаратах, которые принимает градоначальник.

При этом Валов хочет, чтобы заседание прошло в закрытом режиме. Он выступает против того, чтобы подробности о состоянии его здоровья просочились в прессу.

Мэр тем временем ждет окончания отпуска. Он заявил, что впереди его ждет много работы. Саяногорцев он попросил «не поддаваться сплетнями провокациям».

Михаила Валова задержали ночью 8 июля, когда он ехал на машине. После освидетельствования в его организме нашли следы алкоголя. Однако чиновник отрицает, что был пьян. По его словам, все дело в принимаемых им лекарствах.

«Отношение к выпившим за рулем — негативное. У меня 12 лет назад был уже такой опыт, с тех пор однозначное отношение — этого нужно избегать», — подчеркнул Валов.

СМИ писали, что серьезная авария с участием Валова произошла в 2012 году. Тогда он, будучи генеральным директором медиа-холдинга «Юг Сибири», на служебной машине врезался в другой автомобиль. В тот момент будущий мэр Саяногорска был пьян.