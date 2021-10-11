Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о смертельной аварии в Сочи

Ксению Собчак и пассажиров Mercedes вызвали на допрос по делу о смертельной аварии в Сочи. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что руководство следственного департамента МВД взяло под контроль дело о ДТП с автомобилем, в котором находилась Собчак, сообщило РИА «Новости».

На допрос будет вызвана не только журналистка, но и другие пассажиры, которые находились с ней в автомобиле Mercedes. Известно, что вместе с Собчак была ассистентка.

Сама ведущая в своем Telegram-канале ранее заявила, что поможет женщине, которая сильно пострадала в ДТП. По данным Собчак, у нее травма головы, легких и бедра. Кроме того, ей удалили селезенку.

«По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду — знаю, что бесполезно. <…> Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение», — добавила она.

Также Собчак пообещала оказать помощь водителю Volkswagen, в который влетел Mercedes. Сейчас он находится в больнице, у него перелом бедра.

Жертвой ДТП стала пассажирка Volkswagen. Она умерла на месте аварии.