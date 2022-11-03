«Крыша поехала». Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве и расчленении жены пенсионере | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 17:41 «Крыша поехала». Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве и расчленении жены пенсионере Соседи 89-летнего подозреваемого в убийстве: его в психушку определят

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Под балконами жилого дома на улице Маршала Тухачевского в столице обнаружили фрагменты женского тела. В убийстве подозревают 89-летнего мужа жертвы. Местные жители рассказали «360» о предполагаемом убийце.

В СМИ сообщалось, что злоумышленник выкинул с балкона ноги и голову жертвы. Другие части убитой следователи обнаружили в квартире подозреваемого. Жильцы дома подтвердили, что у дома лежат фрагменты тела женщины.

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«Ничего не собрали, лежит там все с утра. <…> Ноги валяются у четвертого подъезда. <…> Не знаю, чего они там стоят, уже давно бы ноги отнесли. Там школьники ходят…» — рассказал «360» один из местных жителей.

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Он отметил, что 89-летнего подозреваемого погрузили в машину. По словам горожанина, седовласый пенсионер выглядит достаточно маленьким. Мужчина удивился, как у пожилого человека могло хватить сил на такое преступление.

«Я его видел до этого, если это он, конечно. Ничего странного не замечал, ходил он и ходил. Может, его накрыло? Ну чего, 89 лет, говорят, ему. Чего у него там в голове. Я не знаю, как сил хватило. Просто слетел счетчик, представляете, 89 лет. Крыша поехала, ну, а как еще? Может, выпил и… Ну 89 лет, там уже мозги вообще атрофированы. Понимаете, ноги просто так не отрежешь. Ну убил ты ножом, а тут еще и ноги отрезать и выкинуть под окно куда-то… Может, он даже вышел и выкинул», — возмутился местный житель.

Еще одна соседка рассказала, что место обнаружения останков огорожено. По ее словам, вокруг дома ходят правоохранители с автоматами. Другая местная жительница сообщила, что у предполагаемого убийцы могут быть проблемы с памятью.

«Там какого-то старичка все время приводили, он терялся. Вот как раз в этот подъезд. Он на улицу выходил и забывал, где живет. Теперь в психушку определят», — добавила женщина.

ЧП произошло сегодня. Работу правоохранителей на месте происшествия координирует хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко.