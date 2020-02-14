Крымский банк потребовал реальные деньги за липовые кредиты. На него пожаловалась Поклонская

Генпрокуратура проверит, как получилось, что с жителей Крыма стали взыскивать долги за несуществующие кредиты. Письма с предупреждением поступали от Тальменка-банка.

Генеральная прокуратура начала проверку о нарушении прав граждан при взыскании долгов по кредитным договорам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры дадут правовую оценку действиям работников коммерческого банка и других лиц, которые в этом участвовали.

В ведомстве со ссылкой на СМИ сообщили, что в банке проводится процедура конкурсного производства. В ходе нее конкурсный управляющий решил начать судебные споры и взыскать долги, в том числе крупные — до одного миллиона рублей.

«Задолженность взыскивается с граждан не только в отсутствие действующих договоров с банком, но и без надлежащего уведомления граждан о судебных спорах», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

При этом банковскую лицензию у «Тальменка» отозвали еще в январе 2017 года.

В четверг экс-прокурор, а теперь депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в Facebook, что обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность банка. По ее информации, банк пытается вытребовать от 500 тысяч до 1 миллиона рублей более чем с 700 человек. Поклонская рассказала, что долги взыскивают за «липовые кредиты», которые оформили на жителей Крыма в 2015 году.