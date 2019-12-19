Крымские полицейские поймали водителя, сбившего девочку насмерть

По данным информагентства, авария произошла накануне вечером на улице Крупской. «Газета.ru» рассказала, что, сбив ребенка, автомобилист покинул место ДТП. Сотрудники полиции установили местоположение мужчины и задержал его в одном из частных домов. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.