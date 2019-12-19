Крымские полицейские поймали водителя, сбившего девочку насмерть
В Крыму местные правоохранители задержали водителя, который сбил насмерть 11-летнюю девочку в Джанкое. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным информагентства, авария произошла накануне вечером на улице Крупской. «Газета.ru» рассказала, что, сбив ребенка, автомобилист покинул место ДТП. Сотрудники полиции установили местоположение мужчины и задержал его в одном из частных домов. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.