    19 декабря 2019, 17:39

    Крымские полицейские поймали водителя, сбившего девочку насмерть

    Артур Блянихов

    В Крыму местные правоохранители задержали водителя, который сбил насмерть 11-летнюю девочку в Джанкое. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    По данным информагентства, авария произошла накануне вечером на улице Крупской. «Газета.ru» рассказала, что, сбив ребенка, автомобилист покинул место ДТП. Сотрудники полиции установили местоположение мужчины и задержал его в одном из частных домов. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.