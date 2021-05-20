Крымские налоговики взялись за владельцев нелегальных отелей

УФНС России по Крыму всерьез взялось за отельеров-нелегалов. К началу сезона ведомство планирует увеличить количество работников для выявления незаконной сдачи жилья.

«Рост цен на услуги отелей, гостиниц, санаториев и прочих мест размещения приезжих обоснован не везде. Уже видно, что где-то он неадекватный. Мы с началом сезона значительно увеличим количество работников, осуществляющих оперативную деятельность. И это посыл в сторону крупных отельеров. Большая часть из которых, конечно, проводит деньги „в белую“, но и среди них встречаются те, кто пытается увести наличный оборот из-под налогообложения», — сообщил «АиФ-Крым» руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.

Он рассказал, что вычислить нелегалов-арендодателей несложно. По объявлениям в интернете можно вычислить адрес сдаваемого жилья и проверить, платит ли его владелец налоги.

Еще один способ — проверка счетчиков воды. По словам Романа Наздрачева, в домах, где отдыхающих расселяют хотя бы в трех номерах, резко возрастает расход воды. Налоговики проверки будут проводить совместно с ресурсопоставляющими организациями. По словам руководителя УФНС, ресурсоснабжающим организациям выгодно, когда нелегалы выходят «из тени» и начинают платить тарифы для юридических лиц, а не для физических.