Крымские чиновники выдали сироте квартиру в полузаброшенном доме

Уголовное дело открыто в Крыму о халатности чиновников администрации Красногвардейского района. Они выдали девушке-сироте с маленьким ребенком квартиру в полузаброшенном доме, которая не приспособлена для проживания.

Девушка сообщила в соцсетях, что администрация Красногвардейского района Крыма дала ей квартиру в селе Котельниково. Жилплощадь находится в в ветхом многоквартирном доме. Там нет канализации и газоснабжения. В 48 квартирах дома живут лишь 12 человек, один подъезд полностью пустой.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района, которые намеревались выдать жилое помещение девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей», — сказано в сообщении ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополь.

Глава регионального ведомства Владимир Терентьев встретился с девушкой. Он поручил помочь ей получить жилье в том селе, где она на данный момент находится вместе со своим ребенком. Терентьев также распорядился передать уголовное дело для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по республике Крым и городу Севастополю.