Крымчанка получила 1,5 года тюрьмы за убийство новорожденной дочери | 360°

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Крымчанка получила 1,5 года тюрьмы за убийство новорожденной дочери

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Суд вынес приговор жительнице Крыма, которая убила новорожденную дочь. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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По данным следствия, женщина родила, будучи пьяной и находясь в гостях у знакомого. Она задушила младенца и выкинула в общественный туалет. Убийца отправилась в тюрьму на 1,5 года.

Убийства

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