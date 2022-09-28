Крымчанка получила 1,5 года тюрьмы за убийство новорожденной дочери | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Крымчанка получила 1,5 года тюрьмы за убийство новорожденной дочери

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Суд вынес приговор жительнице Крыма, которая убила новорожденную дочь. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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По данным следствия, женщина родила, будучи пьяной и находясь в гостях у знакомого. Она задушила младенца и выкинула в общественный туалет. Убийца отправилась в тюрьму на 1,5 года.

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